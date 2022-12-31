Новогодняя массированная атака РФ. В Хмельницкой области сообщают о «прилетах», есть раненые
В Хмельницкой области сообщают о «прилете» (Фото:Киевский движ/Telegram)
В субботу, 31 декабря, во время массированной атаки РФ на украинские города в Хмельницкой области прогремели взрывы, власти сообщили о «прилетах».
Информацию подтвердил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«Город атакован ракетами. Ранены два человека», — написал он в Telegram.
Также о «прилетах» сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.
«Есть „прилеты“ в нашей области. Просьба всем оставаться в укрытиях», — прокомментировал он в Telegram.
Позже Гамалий добавил, что в результате сегодняшних обстрелов ранены по меньшей мере четверо гражданских.