Новогодняя массированная атака РФ. В Хмельницкой области сообщают о «прилетах», есть раненые

31 декабря, 14:24
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В Хмельницкой области сообщают о «прилете» (Фото:Киевский движ/Telegram)

В Хмельницкой области сообщают о «прилете» (Фото:Киевский движ/Telegram)

В субботу, 31 декабря, во время массированной атаки РФ на украинские города в Хмельницкой области прогремели взрывы, власти сообщили о «прилетах».

Информацию подтвердил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Город атакован ракетами. Ранены два человека», — написал он в Telegram.

Также о «прилетах» сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

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«Есть „прилеты“ в нашей области. Просьба всем оставаться в укрытиях», — прокомментировал он в Telegram.

Позже Гамалий добавил, что в результате сегодняшних обстрелов ранены по меньшей мере четверо гражданских.

Днем в субботу, 31 декабря, во многих областях Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Сообщается о пусках ракет. Во многих областях людей предупреждают о превентивных отключениях света из-за ракетной угрозы.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Атака Хмельницкая область Кирилл Тимошенко Сергей Гамалий Война России против Украины

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