Маски-шоу стоп. Что предусматривает второй пакет законов по защите бизнеса

В Министерстве юстиции заявляли, что с начала действия закона незаконные обыски сократились

Парламент принял второй пакет законов по защите бизнеса от незаконных действий правоохранителей во время досудебного следствия. Инициативу поддержал 321 парламентарий. Об этом - в сюжет Радио НВ.

В частности, документ направлен против необоснованного продолжения досудебного расследования или повторного возбуждения уголовных дел по тем же фактам.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил министр юстиции Павел Петренко. Закон также позволяет обжаловать бездействие и требовать возмещения убытков, если права предпринимателя были нарушены незаконными обысками, выемками или негласными следственными действиями, сообщил министр.

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По словам министра юстиции Павла Петренко, закон предоставит иностранным инвесторам позитивный сигнал об Украине. Всего в стране работают около 3 млн предпринимателей.

А до принятия закона ежегодно осуществляли более 100 тыс. обысков. В конце прошлого года парламент принял первый пакет законов маски-шоу стоп.

Содержание законов

Первый пакет законов предусматривал обязательную фото- и видеофиксацию обыска. Лица, в отношении которых проводят процессуальные действия, вправе обжаловать решение следователя или прокурора. Во время обысков обязательно должен присутствовать адвокат.

После вступления в силу закона Маски-шоу стоп офис бизнес-омбудсмена получил 109 жалоб на действия правоохранителей

Обвинение должно обосновать необходимость изъятия оригиналов документов и их копий с привлечением специалистов. Было запрещено изымать электронные и информационные системы. Данные предварительного расследования разрешено объявлять только с письменного разрешения следователя или прокурора.

Усилена уголовная ответственность за незаконное разглашение данных судебного следствия. Второй пакет законов Маски-шоу стоп позволит ходатайствовать о закрытии дела, если истекший срок расследования с момента внесения дела в Единый реестр досудебных расследований и ко дню сообщение о подозрении.

О закрытии уголовного производства можно ходатайствовать следователю или прокурору в нескольких случаях: если установлено отсутствие состава преступления, если достигнуто налоговый компромисс, если вступил в силу закон, который отменил уголовную ответственность по случаям уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае отказа удовлетворить ходатайство можно обратиться с жалобой к следственному судье. Если следственный судья отказал в удовлетворения такой жалобы, можно подавать апелляцию.

Требование возмещения убытков

Принятый закон внес изменения в уголовно-процессуальный и гражданский кодекс, а также в законы, регулирующие возмещение лицу, пострадавшему от действий правоохранительных органов. Об этом сообщил глава профильного комитета Андрей Кожемякин.

По его словам, предусмотрено также служебное расследование в случае подтверждения бездействия или удовлетворения жалобы относительно действий органа досудебного следствия. Законом предусмотрена возможность требовать из правоохранителей возместить убытки.

Регуляторная служба

Несмотря на то, что первые нормы по противодействию давлению на бизнес вступили в силу более полугода назад, предприниматели сообщали об отдельных случаях превышения полномочий силовиками, сообщил гендиректор союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав Быковец.

Законом предусмотрена возможность требовать из правоохранителей возместить убытки

Однако до сих пор действует мораторий на проверки. И учитывая эти ограничения, истинную картину по защите прав предпринимателей отразить сложно. Если какой-то орган захочет осуществить проверку, он должен обратиться в регуляторную службу. И по словам Быковца, служба отдает предпочтение обращениям юридических лиц, а не правоохранительным органам.

В Министерстве юстиции заявляли, что с начала действия закона Маски-шоу стоп незаконные обыски сократились. После вступления в силу закона Маски-шоу стоп офис бизнес-омбудсмена получил 109 жалоб на действия правоохранителей в отношении представителей бизнеса.