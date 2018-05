Маск не смог зарегистрировать домен для своего нового проекта, потому что он оказался занят украинским сайтом

Основатель технологических компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не смог зарегистрировать домен для своего нового проекта по оценке работы медиа, поскольку такое название оказалось занятым изданием Украинская правда.

В частности, Маск хотел назвать свой сайт Pravda.com, что совпадает с адресом УП.

К тому же Макс допустил ошибку. В своем первом сообщении он назвал УП продуктом России, однако впоследствии уточнил, что речь идет об украинском СМИ.

"На самом деле Pravda.com принадлежит Украине", - добавил он.

Стоит отметить, что анонс нового проекта Маска вызвал волну комментариев, в том числе и отрицательных.

Tried to buy https://t.co/S5kmNfnih8, but Russia said no. Turns out they already use it.