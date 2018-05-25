25 мая 2018, пятница

Маск не смог зарегистрировать домен для своего нового проекта, потому что он оказался занят украинским сайтом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Маск начинает сайт по оценке работы СМИ и обещает, что он поможет

Маск начинает сайт по оценке работы СМИ и обещает, что он поможет "поощрить журналистику"

Основатель технологических компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не смог зарегистрировать домен для своего нового проекта по оценке работы медиа, поскольку такое название оказалось занятым изданием Украинская правда.

В частности, Маск хотел назвать свой сайт Pravda.com, что совпадает с адресом УП.

К тому же Макс допустил ошибку. В своем первом сообщении он назвал УП продуктом России, однако впоследствии уточнил, что речь идет об украинском СМИ.

"На самом деле Pravda.com принадлежит Украине", - добавил он.

Стоит отметить, что анонс нового проекта Маска вызвал волну комментариев, в том числе и отрицательных.

"Что-то нужно сделать, чтобы поощрить последовательную высококачественную журналистику. Некоторые в СМИ бессмысленно возмущаются, даже не видя продукта. Странно... Это поможет журналистике, а не навредит. Пожалуйста, будьте столь добры, чтобы сдержать свой огонь, пока не увидите его", - добавил он в двух комментариях к своему посту.

В конце концов Маск решил проблему креативно. Он зарегистрировал продукт с доменом - Pravduh.com.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове