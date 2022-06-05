«Был в коме, иногда приходит в себя». Мустафа Найем рассказал о состоянии брата, которого тяжело ранили на фронте 5 июня, 19:29 Цей матеріал також доступний українською Маси Найем (Фото:Masi Nayyem/Facebook)

Известный украинский адвокат Маси Найем после тяжелого ранения был в коме, иногда приходит в себя. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Об этом сообщил его брат Мустафа Найем.

«У брата тяжелое ранение головы и глаза. Был в коме, иногда приходит в себя; врачи говорят, что сейчас стабильный. Доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Готовят к операции. Спасибо всем за помощь», — говорится в его Telegram.

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О ранении Маси Найема на фронте сообщили бизнесмен Андрей Ставницер и кинорежиссер Олег Сенцов в воскресенье, 5 июня.

Маси Найем — украинский адвокат, основатель юридической компании Миллер. Он родной брат Мустафы Найема, бывшего нардепа, журналиста и замминистра инфраструктуры. Маси Найем участвовал в войне, которую Россия развязала на востоке Украины в 2014 году, был демобилизован в 2016-м. После начала полномасштабного вторжения РФ вернулся в ряды ВСУ.



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