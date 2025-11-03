Правозащитник Маси Найем заявил, что его «без объяснений» уволили с военной службы

Военный и правозащитник Маси Найем заявил, что его по приказу министра обороны уволили со службы. Об этом он написал в Facebook в понедельник, 3 ноября.

«Моя военная служба закончилась. Не по моей воле, не тогда, когда я этого хотел, и не тем способом, которого заслуживал», — отметил Найем.

Он напомнил, что пошел воевать в 2015 году. Участвовал в боевых действиях в Нью-Йорке и промзоне Авдеевки в Донецкой области. Осенью 2016 года Маси Найем демобилизовался, а в начале полномасштабного вторжения снова вернулся в армию.

5 июня 2022 года он получил ранение, однако впоследствии вернулся к службе.

По словам Найема, к его увольнению привело выполнение одной из задач. В то же время он не стал уточнять детали.

«Выполнение одной из этих задач привело к приказу министра обороны уволить меня со службы: без объяснений, без возможности отстоять свою правоту. Все, кто знает подробности, понимают, что это было несправедливо — от моих подчиненных, моих непосредственных командиров до тех, кто подписывал документы», — написал Найем.

Он отметил, что сейчас возвращается к юридическому делу, продолжая свою работу в компании Миллер и организации Принцип, которая занимается правами военнослужащих.