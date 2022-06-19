Маси Найем рассказал, как врачи спасли ему жизнь. Он опубликовал первое фото после ранения и операции 19 июня, 16:59 Цей матеріал також доступний українською Маси Найем (Фото:Masi Nayyem/Facebook)

Украинский адвокат и военный Маси Найем, получивший тяжелое ранение на фронте, поблагодарил медиков и выложил первое фото после операции.

Он рассказал, что помнит момент ранения и несколько эпизодов транспортировки. Из-за кровотечения Маси Найем не видел людей — медицинских работников ему помог идентифицировать брат Мустафа.

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«Итак, моя жизнь после ранения подарена мне побратимом, водителями, которые помогли эвакуировать, и врачами, которые провели операцию. И конечно, родными, которые все время рядом. Как сказали врачи, после такого ранения мало кто остается при памяти, но мой мозг сохранили, и я свободно мыслю и даже анализирую все, что произошло», — написал в Facebook Маси Найем.

Вспоминая, как его доставили в больницу в Днепр, военный поблагодарил всех, кто помог его спасти, назвав имена медиков. С места событий Найема довезли в Славянск, где его состояние стабилизировали. Затем международная гуманитарная организация MOAS транспортировала его в больницу в Краматорске. После этого тот же экипаж эвакуировал воина в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова — там его прооперировали.

О ранении Маси Найема на фронте сообщили 5 июня. Его брат, замминистра инфраструктуры Мустафа Найем написал, что у бойца тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Позже Мустафа Найем заявил, что его брат был в коме.

6 июня Маси Найем сообщил, что пришел в себя. Он потерял глаз, другим видит плохо.

Маси Найем — украинский адвокат и правозащитник, основатель юридической компании Миллер. Он защищал Украину в 2015—2016 годах, был демобилизован в конце октября 2016-го. После начала полномасштабного вторжения России вернулся в ряды ВСУ.

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