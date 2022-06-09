Маси Найем рассказал о своем состоянии после тяжелого ранения 9 июня, 19:44 Цей матеріал також доступний українською Маси Найем в 2016 году (Фото:Masi Nayyem / Facebook)

Адвокат и защитник Украины Маси Найем, который был тяжело ранен на фронте, рассказал о своем состоянии.

В четверг, 9 июня, военнослужащий написал в Facebook, что не может долго говорить или переписываться из-за сильной боли:



"…Очень болит голова, место, где был глаз. Но вы должны знать, что все ваши слова, мысли, молитвы — помогли: я чудом жив… Без фото. Кому нужно — через пару дней напишу, как увидеться. Но мне все-таки нужно время на восстановление и возвращение в ту жизнь".

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Маси Найем поблагодарил своих побратимов, людей, которые его вывезли, врачей, своего брата, родных, друзей и всех, кто за него молился и переживал.



«Спасибо еще раз. Я счастлив, что жив. Это все стоило, потому что я не хочу жить в русском мире. Даже с двумя глазами. Очень жду новостей, что наш Саша тоже жив», — добавил он.

О ранении Маси Найема на фронте сообщили бизнесмен Андрей Ставницер и кинорежиссер Олег Сенцов 5 июня. Его брат, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем написал, что у бойца тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома, его прооперировали. Позже Мустафа Найем сообщил, что его брат был в коме и периодически приходит в себя.

Маси Найем — украинский адвокат и правозащитник, основатель юридической компании Миллер. Он защищал Украину в 2015—2016 годах, был демобилизован в конце октября 2016-го. После начала полномасштабного вторжения России вернулся в ряды ВСУ.

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