«Это точно была не российская мина». Маси Найем дал первое интервью после тяжелого ранения на фронте 24 июля, 20:54 Маси Найем дал первое интервью после тяжелого ранения на фронте (Фото:Скриншот с видео Телебачення Торонто / YouTube)

Известный украинский адвокат и военнослужащий ВСУ Маси Найем дал свое первое интервью после тяжелого ранения на фронте, в результате которого он потерял глаз.



Военный рассказал Телебачення Торонто, как получил ранение и о военной службе.

Найем отметил, что чувствует себя лучше, но в будущем запланированы операции и он проведет в больнице, вероятно, еще несколько месяцев.

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«Осколок разбил мне глаз, сломал мне здесь кость и клыковую кость. Кость, которая держала остатки мозга, она сейчас заменена титановой. Опаснее всего было то, что определенная гематома могла давить на мозг и это могло бы привести к плохим последствиям. Но спасибо врачам, что я в памяти, остался собой. … В общем, я уже больше времени могу сидеть, ходить, потому что первые недели две мне вообще запрещалось. Потом понемногу начинал вставать и сейчас я могу самостоятельно пойти за чаем в больнице», — рассказал Найем.

Маси Найем, по собственному желанию мобилизовавшийся в ВСУ после начала полномасштабной войны, был разведчиком и в тот день вместе с побратимом искал, где можно было бы построить понтонную переправу через реку Северский Донец в случае, если российские солдаты разрушат мост.

«В этом подразделении, в котором мы находились, мы были разведчиками, и мы должны были некоторые пути найти через реку Северский Донец, чтобы в случае, если разобьют мост, мы могли построить понтонную переправу. Мы ехали за человеком, знавшим местность, заехали на место. Хотели только выйти посмотреть, но начали переставлять машину и в этот момент наехали на мину. Один из моих собратьев погиб на месте. Другой мой друг сейчас еще в больнице, у него более тяжелое состояние, чем у меня. Но есть надежда, что он придет в себя и все будет хорошо», — рассказал украинский защитник.

«После того, как мы взорвались, я пытался выйти из машины, вышел и другой мой побратим помог в эвакуации и мы таким образом смогли быстро доехать до Славянска, оттуда стабилизировали и довезли в Краматорск, оттуда в [больницу] Мечникова в Днепр», — рассказал Найем.

Он пробыл в сознании около 10 минут, после чего очнулся уже в Днепре в больнице им. Мечникова. Врачи смогли сохранить жизнь Найему, но спасти глаз не удалось.

«Помню, что после взрыва много крови было, я был в сознании. Первые минут 7−10 были в сознании, потом помню как перекидывали из машины в машину, терял сознание. И проснулся, когда брат и родные были со мной уже в палате в Днепре», — вспоминает адвокат.

Военный признался, что неизвестно, на чьей мине они взорвались. По его словам, скорее всего, это не российская мина, и сейчас идет расследование.

«Точно не российская [мина была] потому, что на тот момент россияне туда не заходили. Наша ли, и какая, кто поставил, с какой целью, почему не предупредили — это все расследуется и со временем будет понятно», — отметил он.

Найем отметил, что коммуникации в украинской армии нуждаются в улучшении.

«Коммуникация в армии нуждается в улучшении. Все, что касается минных заграждений, минных карт — это очень серьезные вопросы. Когда мы отходим и на этих минах подрываются российские военные — это хорошо. Когда мы отходим и определенные проблемы происходят с нашими — это плохо, и я считаю, что война — это конкуренция ошибок: кто больше совершит ошибки — тот скорее проиграет. Или у кого меньше ресурсов на эти ошибки. У нас мало ресурсов для этих ошибок. Если россияне используют наших же украинцев, которые [принудительно мобилизованы] из „ДНР“ и „ЛНР“ для этой войны, то у нас нет таких людей, нам каждый человек важен. Поэтому мы должны быть очень дисциплинированными в этих вопросах», — подчеркнул Маси Найем.

Найем рассказал также о состоянии своего побратима Саши, который получил более серьезные ранения и до сих пор не пришел в себя.

«Его жена говорила, что у него есть определенные реакции, когда к нему обращаются. Это дает надежду, что мозг восстановится. Мне по крайней мере дает надежду. …Те моменты, когда мы ехали с ним на боевые, были наполнены огромной силой, потому что ты знал, что никто тебя не может остановить, потому что мы с Сашей едем, с нами наши ребята. Я очень страдаю по этому моменту, потому что ты понимаешь, что потерял силы какие-то, и ты не знаешь, сможешь ли восстановиться на столько, чтобы повторить эти выходы. Я хочу, чтобы он восстановился, чтобы мы могли повторить», — со слезами говорит Найем.

5 июня стало известно, что украинский адвокат и военный Маси Найем получил тяжелое ранение на фронте и был доставлен в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова.

6 июня Найем перенес операцию, но его состояние оставалось тяжелым. Врачи сообщили, что у него тяжелое осколочное ранение головы, многочисленные переломы костей и внутричерепная гематома.

К вечеру Найем пришел в себя и сообщил, что потерял один глаз, а другим он видит плохо.

Маси Найем — украинский адвокат, основатель юридической компании Миллер. Он родной брат Мустафы Найема — бывшего нардепа, журналиста и замминистра инфраструктуры. Масси Найем участвовал в войне, которую Россия развязала на востоке Украины в 2014 году, был демобилизован в 2016 году. После начала полномасштабного вторжения РФ вернулся в ряды ВСУ.



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