«Помню, что это был взрыв». Маси Найем рассказал, как получил ранение 20 июня, 08:05 Цей матеріал також доступний українською Маси Найем (Фото:Masi Nayyem/facebook.com)

Адвокат и военнослужащий Маси Найем рассказал, при каких обстоятельствах он получил ранение.

«Мы были на выполнении задачи. Там, где не должно быть мин — мы проверили по минным полям. Мы уже приехали на место, и так случилось, что машина взорвалась на нескольких минах», — сказал он в интервью Украинской правде.

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По его словам, человек, который не был с ними в машине вскоре рассказал, что «наш бусик поднялся в небо где-то на 7 метров, мотор отбросило на 15 метров».

«Такая сила взрыва была, что один из наших сразу погиб, мой друг Сашка еще в коме. И только я пришел в себя. Помню, это был взрыв. Я сразу взялся за лицо, и было много крови. Ребята подбежали и кричали, живы ли мы. И я кричал: да, помогите выйти. И я пытался сам открыть дверь. Потом они уже помогли. И я вылез. Помню, что искали автомобиль эвакуации, что положили меня на заднее сиденье. И все. Дальше помню только отрывками… И помню, как в какой-то момент был брат (Мустафа Найем — ред.), была Татьяна Петровна Губа (советница главы Днепропетровского облсовета). Она взяла за руку и сказала: „Я рядом, не переживай“. Все. Это то, что я помню до операции», — добавил Найем.

О ранении Маси Найема на фронте стало известно 5 июня. Его брат, замминистра инфраструктуры Мустафа Найем написал, что у бойца тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Позже Мустафа Найем сообщил, что его брат был в коме.

6 июня Маси Найем сообщил, что пришел в себя. Он потерял глаз, другим видит плохо.

Маси Найем — украинский адвокат и правозащитник, основатель юридической компании Миллер. Он защищал Украину в 2015—2016 годах, был демобилизован в конце октября 2016-го. После начала полномасштабного вторжения России вернулся в ряды ВСУ.

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