На фронте тяжело ранен известный украинский адвокат Маси Найем

5 июня, 17:36
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Маси Найем (Фото:Masi Nayyem/Facebook)

Маси Найем (Фото:Masi Nayyem/Facebook)

На фронте тяжелое ранение получил известный украинский адвокат Маси Найем. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил бизнесмен Андрей Ставницер.

Он сообщил, что Найем получил ранение в голову. Его везут в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова.

https://www.facebook.com/stavnitser/posts/10159479440727572

О ранении Найема также сообщил кинорежиссер Олег Сенцов.

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«Маси Найем — тяжелораненый, везут в больницу. Держись, друг, мы молимся за тебя!» — написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/5257884590961701

Маси Найем — украинский адвокат, основатель юридической компании Миллер. Он родной брат Мустафы Найема — бывшего нардепа, журналиста и замминистра инфраструктуры. Маси Найем участвовал в войне, которую Россия развязала на востоке Украины в 2014 году, был демобилизован в 2016-м. После начала полномасштабного вторжения РФ вернулся в ряды ВСУ.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Олег Сенцов Ранения Маси Найем Андрей Ставницер Война России против Украины

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