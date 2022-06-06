Маси Найем пришел в себя после тяжелого ранения 6 июня, 20:29 Цей матеріал також доступний українською Маси Найем (Фото:Masi Nayyem/Facebook)

Украинский адвокат, защитник Украины Маси Найем пришел в себя и рассказал о своем состоянии. В своем Facebook боец сообщил, что потерял один глаз, другим он видит плохо.

«Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо. Был брат, Татка, Костя и родные партнеры компании. Больше переживаю за своего друга, он все еще в коме. Все будет Украина! Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь», — написал он.

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О ранении Маси Найема на фронте сообщили бизнесмен Андрей Ставницер и кинорежиссер Олег Сенцов 5 июня. Его брат, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем написал, что у бойца тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома, его прооперировали. Позже Мустафа Найем сообщил, что его брат был в коме и периодически приходит в себя.

Маси Найем — украинский адвокат и правозащитник, основатель юридической компании Миллер. Он защищал Украину в 2015—2016 годах, был демобилизован в конце октября 2016-го. После начала полномасштабного вторжения России вернулся в ряды ВСУ.

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