Маси Найем предложил денежное вознаграждение за имя военного, расстрелянного россиянами

7 марта, 04:11
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Маси Найем (Фото:Маси Найем/Facebook)

Маси Найем (Фото:Маси Найем/Facebook)

Адвокат и военный Маси Найем предложил денежное вознаграждение за имя военного, которого расстреляли россияне после слов Слава Украине.

"1000$ за имя того, кого застрелили россияне после слов Слава Украине. С достоверными доказательствами, что это он. Уверен, что под этим постом еще присоединятся люди. Должны знать имя. С уважением к тому украинца", - заявил Найем.

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Впоследствии в комментариях также появились люди, которые вместе увеличили денежное вознаграждение еще на 2500 долларов.

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6 марта в Сети появилось видео расстрела безоружного украинского военнопленного после того, как он произносит Слава Украине. Где и когда было снято видео, неизвестно.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал расстрел украинского военнопленного ужасным военным преступлением и еще одним доказательством того, что война РФ против Украины является геноцидом.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

https://www.youtube.com/embed/WslXWNR9yxg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Слава Украине Маси Найем Война России против Украины

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