Раненый на фронте Маси Найем перенес операцию: состояние все еще тяжелое 6 июня, 08:08 Цей матеріал також доступний українською Маси Найем получил тяжелое ранение на фронте (Фото:Masi Nayyem/Facebook)

Украинский военный и известный адвокат Маси Найем, который получил тяжелое ранение на фронте, перенес операцию.



Об этом сообщил его брат Мустафа Найем.

«Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все ещё тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в его восстановлении», — написал он у себя в Facebook.

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О ранении Маси Найема на фронте сообщили бизнесмен Андрей Ставницер и кинорежиссер Олег Сенцов 5 июня.

Мустафа Найем накануне рассказал, что его брат был в коме, иногда приходит в себя. Врачи оценивают его состояние как стабильное и готовят к операции.

Маси Найем — украинский адвокат, основатель юридической компании Миллер. Он участвовал в войне, которую Россия развязала на востоке Украины в 2014 году, был демобилизован в 2016-м. После начала полномасштабного вторжения РФ вернулся в ряды ВСУ.



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