Буданов рассказал, кому могла принадлежать машина, сфотографированная на Каховской ГЭС перед российским терактом 20 июня, 20:04 Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Inna Varenytsia)

Машина, которую сфотографировали на Каховской ГЭС, могла принадлежать российским спецназовцам, устроившим теракт. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона во вторник, 20 июня.

«Есть много фактов, которые прямо показывают, как это [подрыв Каховской ГЭС] происходило. Самое интересное — за полчаса [до теракта] по радиосети вышли на подразделение, которое было на Каховской ГЭС, и сказали очень быстро собраться и покинуть территорию. В это же время прибыла группа спецназначения и произошло то, что произошло… Одна из машин [где, как предполагали журналисты, находилась взрывчатка] на самом деле принадлежит им», — заявил он.



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Ранее агентство Associated Press показало фото машины на Каховской ГЭС и предположило, что внутри была взрывчатка. Представитель украинского спецназа на условиях анонимности сказал, что одной заминированной машиной бы не удалось разрушить дамбу, и предположил, что подрыв машины мог усилить запланированный оккупантами взрыв в машинном зале и разрушить верхнюю часть ГЭС.



Позже журналист Радио Свобода Марк Крутов опубликовал спутниковый снимок за 19 июня, судя по которому, машина все еще находится на руинах ГЭС и не была повреждена во время теракта.