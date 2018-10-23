Машина на еврономерах. В каких случаях использование авто иностранной регистрации не является нарушением

У владельцев авто с иностранной регистрацией немало споров с таможенными органами относительно различных статей Таможенного кодекса

Верховный суд разъяснил, в каких случаях транспортные средства с иностранной регистрацией, ввезенные в режиме транзит, могут законно находиться в Украине, а также когда их использование не является административным правонарушением. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Авто на еврономерах для длительного пользования

По делу гражданина Михаила Козинца против таможни Верховный Суд отменил постановление, которым истца признано виновным и наложено штраф в 8,5 тыс. грн за пользование нерастаможенным авто на еврономерах. Истец не нарушил 469 статью Таможенного кодекса, говорится в решении суда.

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Более двух лет назад истец ввез в Украину автомобиль из Эстонии, который требовалось снят с регистрации. Во время судебных заседаний мужчина признался, что ввозил машину для длительного пользования, а режим транзита указал, чтобы избежать необходимости в растаможке.

Режим транзита машины

В Государственной фискальной службе согласны с решением суда, сообщила заместитель начальника управления отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Государственной фискальной службы Анна Галочка.

По ее словам, это не означает, что лица, которые пользуются автомобилем, ввезенным в режиме транзита, освобождаются от ответственности. Ведь это все еще не соответствует Таможенному кодексу. Судебная практика по 485 статье Таможенного кодекса известна общественности и не раз применялась, а нарушители признавались виновными, добавила Анна Галочка.

Статья, по которой Государственная фискальная служба хотела оштрафовать пользователя автомобиля на еврономерах, нельзя применить в деле с режимом транзита, пояснил адвокат Вадим Володарский. Эта статья распространяется на иные таможенные режимы. В то же время сейчас таможенные органы пытаются применять к автомобилям на еврономерах статью Таможенного кодекса, которая предусматривает штрафы значительно больше.

Временные ограничения пребывания в Украине

С таможенными органами у пользователей авто с иностранной регистрацией продолжается немало споров относительно различных статей Таможенного кодекса, рассказал соучредитель организации Автоевросила Александр Чернявский.

Режим транзита предусматривает временные ограничения пребывания автомобиля на территории Украины. Определена и ответственность за нарушение. Эти нормы Верховный Суд не отменил.

Суд, вероятно, считал, что материалов дела достаточно для вынесения решения, поэтому не учел слова истца, сказал адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Можаев и партнеры Михаил Можаев. Он отметил, что суд основывает решение на доказательствах.

Пункт таможенного контроля

Украинское законодательство не запрещает пользоваться автомобилем иностранной регистрации, который ввезли в режиме транзит и не вывезли в установленный срок, отметил юрист.

Оштрафовать за превышение срока пребывания могут лишь на выезде авто с территории Украины

К тому же, штраф за превышение срока пребывания могут наложить только тогда, когда авто выезжает с территории Украины. А зафиксировать это можно только на пунктах таможенного контроля.

Без растаможки в Украину ввозят автомобили в режиме "временного ввоза" или "транзита". По данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали более 2,5 млн автомобилей. В режиме "транзит" фактически с нарушением сроков в Украине находятся более 100 тыс. автомобилей. В режиме "временного ввоза" с нарушением сроков - более 200 тыс.

Напомним, что Генпрокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного ввоза в Украину более тысячи транспортных средств, которые были растаможены по поддельным документам.