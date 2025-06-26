Rheinmetall по заказу Нидерландов изготовит 20 багги Ermine для Украины

Об этом сообщили в Rheinmetall.

Контракт с компанией подписал министр обороны Нидерландов 24 июня на полях саммита НАТО в Гааге.

В частности, украинские военнослужащие смогут использовать багги Ermine для эвакуации раненых в непосредственной близости от линии фронта. Ожидается, что поставки машин начнутся в 2026 году.

Реклама

«Мы благодарны за доверие к нашим возможностям. Ermine — это инновационное и эффективное решение для современного поля боя», — отметил гендиректор дочерней структуры Rheinmetall Defence Nederland.

Ermine — это легкий гибридный багги от Rheinmetall в конфигурациях 4×4 или 6×6. Имеет электродвигатели на каждом колесе, запас хода до 1000 км, скорость до 90 км/ч и грузоподъемность до 1 тонны.

Подходит для разведки, эвакуации, перевозки грузов и установки вооружения. Может работать как с водителем, так и в беспилотном режиме.

Ранее 24 июня Нидерланды объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму около 175 миллионов евро.

В пакет помощи входят, в частности, 100 радаров для обнаружения беспилотников. Эти системы способны обнаруживать БПЛА, а затем передавать эту информацию системам противовоздушной обороны. Поставка этих радаров должна завершиться до конца 2025 года.