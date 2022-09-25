Освобожденная из плена медик Марьяна Мамонова родила девочку 25 сентября, 12:33 Марьяна Мамонова родила девочку (Фото:Координационный штаб)

В воскресенье, 25 сентября, защитница Азовстали, военный медик Марьяна Мамонова, которую недавно освободили из российского плена, родила дочь.



Об этом сообщила Ассоциация семей защитников Азовстали в Telegram.

По словам матери Марьяны, внучка чувствует себя хорошо. Роды проходили в Луцком перинатальном центре.

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Девочка родилась около четырех часов утра с весом 3250 г, рост 57 см.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко также подтвердил рождение ребенка у защитницы Азовстали, обнародовав сообщение в своем Telegram.



Марьяна Мамонова — капитан медицинской службы, более трех лет прослужила в Вооруженных Силах Украины. Была отправлена служить в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты, 501-й батальон в Бердянске. Практически постоянно до 24 февраля 2022 годна она находилась в госпиталях в зоне военных действий с солдатами и ранеными. С начала полномасштабной войны Мамонова была в Мариуполе, где в начале апреля попала в плен.

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