Освобожденная из плена медик Марьяна Мамонова родила девочку

25 сентября, 12:33
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Марьяна Мамонова родила девочку (Фото:Координационный штаб)

Марьяна Мамонова родила девочку (Фото:Координационный штаб)

В воскресенье, 25 сентября, защитница Азовстали, военный медик Марьяна Мамонова, которую недавно освободили из российского плена, родила дочь.


Об этом сообщила Ассоциация семей защитников Азовстали в Telegram.

По словам матери Марьяны, внучка чувствует себя хорошо. Роды проходили в Луцком перинатальном центре.

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Девочка родилась около четырех часов утра с весом 3250 г, рост 57 см.

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко также подтвердил рождение ребенка у защитницы Азовстали, обнародовав сообщение в своем Telegram.

Марьяна Мамонова — капитан медицинской службы, более трех лет прослужила в Вооруженных Силах Украины. Была отправлена служить в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты, 501-й батальон в Бердянске. Практически постоянно до 24 февраля 2022 годна она находилась в госпиталях в зоне военных действий с солдатами и ранеными. С начала полномасштабной войны Мамонова была в Мариуполе, где в начале апреля попала в плен.

https://www.youtube.com/embed/YoGHfHvGR3U
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Азовсталь Ребенок Военный медик

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