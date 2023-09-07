Полгода в Еленовке. Марьяна Мамонова, которая попала в плен беременной — о допросах россиян и самых страшных днях: интервью NV 7 сентября, 22:15 Пленный медик Марьяна Мамонова беременной провела почти шесть месяцев в изоляторе в Еленовке (Фото:NV)

В конце сентября 2022 года военный медик 36-й бригады морской пехоты ВСУ Марьяна Мамонова вышла из российского плена вместе с более 200 украинскими военными. Она попала в плен беременной в Мариуполе и родила дочь почти сразу после освобождения.

Автор — Елена Жилун, оператор — Николай Дюкарев



Спустя год после освобождения из плена журналисты NV пообщались с Марьяной Мамоновой о ее службе в Мариуполе, тяжелых месяцах плена и новой роли «военнослужащей в декрете».

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Далее — прямая речь Марьяны.

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Я, Марьяна Мамонова. Девочка, которую все знают как ту, что попала в российский плен из Мариуполя, будучи беременной. И которую обменяли 21 сентября [2022 года], а через четыре дня после этого она родила маленькую украинку. Сейчас я, возможно, могу себя назвать мамой… Хотя, скорее всего, нет — военнослужащим, который находится в декретном отпуске.

Я проходила службу в одном из боевых подразделений морской пехоты. 6 декабря 2021 года мы зашли на боевые позиции в селе Широкино, это 20 километров от города Мариуполя. И именно полномасштабную войну мы встретили там — в селе Широкино. А уже 1 марта отступили в село Мирное, которое находится в окрестностях города Мариуполя. Боевые подразделения заступили туда, а тыловые зашли на завод Азовмаш и [завод] Ильича. Поэтому полномасштабную войну я встретила на позициях: я была на Азовмаше. В плен попала с завода Ильича.

Фото: Предоставлено Марьяной Мамоновой

Такого ощущения, что это будет полномасштабное [вторжение], такое большое, не было. Все же [казалось, что] несколько дней, недель обострения, как всегда — и все оно стихнет, станет на свои места. Даже когда мы отступили в Мариуполь, [казалось], неделю-две — и вернемся обратно. Но, знаете, не суждено было… Когда уже вы понимаете масштабы разрушений, масштабы необратимости, тогда уже становится страшно.

Страшнее всего мне было, когда мы находились в селе Широкино, и нас обстреляла авиация. Вот это было действительно страшно.

И второй раз мне стало страшно, когда я узнала о том, что беременна. Узнала в середине марта на заводе в одном из бомбоубежищ, где мы находились. И я не могу сказать, что это был один из лучших моментов моей жизни, потому что ситуация была крайне критическая. Вы понимаете, что вы сами в шаге от смерти, а тут вы узнаете, что вы беременны. Это страшно. Паника. Вы не можете никому сказать. Не потому, что это какой-то очень большой секрет, а потому, что вы в таких условиях. Во-первых, будет не до вас, а, во-вторых, мужчины будут проявлять по отношению к вам гиперопеку: то не делай, то нельзя, то так. Я этого не хотела. Я хотела делать свою работу, как я и делала. И еще постоянно мне хотелось спать. Иногда казалось, что я как лягу, знаете, так и просплю. Постоянно все говорили: почему вы так много спите? Я говорю: «Я устаю». — «Да все устают, а вы так много спите».

Когда мне говорили: «О, возможно, вы беременны?», я говорила: «Ой, какая я там беременная, вы что, чего вы ко мне прицепились? Вы не устаете, спать не хотите, или есть не хотите?» Вот так, знаете. Даже у одной девушки, Маринки Сергиенко, которая была прикомандирована к 36-й бригаде, я как-то спросила: «Представь, если бы ты была беременна, и сейчас узнала, что ты беременна на заводе?» И она говорит: «Знаешь, — сидит, смотрит на меня, — я бы умерла». Я такая сижу и думаю: «Вот я беременная, так мне что теперь, умереть?»

Довольно часто меня спрашивают о муже: мол, почему он тебя не забрал, как так, оставил беременную в Мариуполе. Подождите, но я была действующим военнослужащим, врачом! Как вы себе представляете, что мужчина приезжает в воинскую часть, и говорит командиру: «Давай, я, наверное, ее заберу, потому что ей здесь не место». Я прежде всего была действующим военнослужащим и врачом, а уже потом была женой. Поэтому о том, что муж меня должен был забирать, даже речи не шло.

Фото: Предоставлено Марьяной Мамоновой

Своему мужу о том, что я беременна, я напрямую не сказала. В конце марта начала отправлять ему смс с эмодзи, где там мама-папа и ребеночек, мама-папа-мальчик, мама-папа-девочка. Но напрямую я ему не сказала. Боялась, что я не выйду из Мариуполя. Боялась остаться в статусе пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Мне кажется, для каждого мужчины тяжело потерять жену, а если эта жена беременна? Мне не хотелось, чтобы если бы это случилось, он бы винил себя в том, что он меня не забрал, потому что я была беременна, или, возможно, как-то по-другому нужно было поступить. Потому что он знал, что даже если бы он приехал и стоял под дверью завода, я бы не ушла. И он это знал. Я это знала. Поэтому я не хотела ему делать так больно. О том, что беременна, сказала ему уже в середине апреля. Я уже была в Еленевке. Меня вызвали на первый допрос, дали возможность позвонить своему мужу, где я и сказала ему, что я беременна. Мой муж такой был в шоке: «Что? Это что такое делается?» Как будто к нему должна выйти какая-то программа и сказать: это розыгрыш. Узнать, что я в плену, что беременна, и он ничего не может сделать — просто ничего. Это для него было очень сложно.

Когда я попала в плен, с какой-то стороны было хорошо, что мне не говорил никто о том, что нужно идти сдаваться в плен. Потому что я понимаю, что я бы этого не сделала. Это был самый ужасный день в моей жизни. Эти минуты — знаете, они тянулись вечность. И ты думаешь: это сон, это не может со мной быть, ты не к этому шел. То есть ты за что-то боролся, что-то делал, а в конечном итоге ты попадаешь в ад.

Сначала отвезли нас в Сартану на склады, где провели фильтрацию по подразделениям, по воинским званиям. Два дня, кажется, мы были в Сартане, а позже уже нас забрали в Еленовку. И в Еленовке уже ребят забрали на бараки, а девушек забрали в изолятор.

Около шести месяцев я находилась в изоляторе в Еленовке. Представьте себе комнату, если она была рассчитана на шесть человек, нас там находилось 39−40 девушек. Каждый спал на том, кто что с собой принес, если кто-то что-то принес. Был апрель, который был очень холодным. Если были девушки военные, то была зимняя такая одежда, зимняя форма. Возможно, мне повезло в том смысле, что еще как мы были на складах, то один мой военнослужащий поделился со мной своей теплой курткой. Принесли какие-то матрасы в таком состоянии, что, наверное, уже и клещи не хотели там жить, потому что уже негде было ни клещам, ни клопам. Но и тому рады были.

На допросы меня водили, как молодую — каждый раз я уже не знала, что можно еще говорить, но каждый раз одно и то же, одно и то же.

Их интересовало, какие наркотические вещества употребляют военнослужащие Украины, что они такие мотивированные. Мол, это не просто так, это люди должны быть под какими-то наркотическими веществами, чтобы так действовать, так делать. То какие наркотики получали ВСУ, чтобы так воевать? Вы говорите, что никаких, потому что никто никаких наркотиков там не принимал. Все, что у нас было в аптечке — налбуфин, налбук. И они почему-то думали, что это наркотики, потому что у них ужасные аптечки. Они [россияне] все время говорили, что нас обеспечивает Америка. Я говорю: переверните аптечку, там написано Киевгума. То есть это Украина производит. И все, что там лежит, это украинское производство. «Нет, это все Америка вам дает».

Меня обвинили в убийстве мариупольских детей. Беременную женщину обвинили в том, что она убивала мариупольских детей. Я не знаю, с чего они себе такое придумали. [В плену] никто вас слушать не будет. И чем больше вы доказываете, тем больше они, знаете, убеждают вас в том, что нет, вы это делали, ты это делала, у нас есть доказательства, вот — мы видим по твоей реакции, что ты это делала. Когда меня вызвали на этот допрос — кстати, мне там дали поесть, угостили. Знаете, как сначала: я пришла, села — мол, ты же беременная, на, поешь. А мне так хотелось есть. Я помню, что там был блинчик с вишнями и сметанкой политый. Я настолько быстро его съела, сижу вся такая замызганная… Эта сметана по рукам течет, я ее вылизываю. Я настолько хотела быстро его съесть, чтобы его у меня не забрали.

Да, есть мне очень хотелось. Потому что плод развивался, и ему нужно было с чего-то брать. Но сначала у вас идет такое возражение: я женщина-офицер, чтобы меня так кормили, я не буду это есть. Раз, второй — а на третий раз уже есть хочется, поэтому ешь все, что дают. Утром нам давали кашу и четвертушку хлеба. В обед давали нам а-ля щи. Это просто залитая кипятком — в лучшем случае, а в худшем просто теплой водой — квашеная капуста, несколько кусочков картофеля. Но чтобы вы понимали, картофель военнослужащие чистили быстро. Сами понимаете состояние картофеля и дефицит воды. И маленькие такие кусочки мяса пощипанных цыплят. Там перья могут плавать, что угодно. Вот это был такой обед. И на вечер — опять пшеничная каша. А позже было нововведение на вечер: пшеничная каша с рыбой. Вот я вам говорю, так вонять, я не знаю, что может вонять [хуже], чем вот это в каше сварить рыбу. Это ужас просто. Благодаря тому, что там давали хлеб — кстати, всегда свежий хлеб был — и чай, вечером давали еще чай, наверное, это спасало.

Ощущение, когда вам говорят, что ты едешь домой — вы знаете, воспринимаешь это сначала как шутку. Почему ты не радуешься? Я говорю: «Я буду радоваться, когда перейду украинскую границу и буду знать, что я дома. Тогда и буду радоваться». И даже когда меня посадили в самолет — вы еще не до конца осознаете, куда вы едете. Рассказали, что мы едем домой, потому что никто не знал, куда мы летим. Завязанные глаза, и ребята не знали. Возле нас положили раненого, и мы его укутывали, потому что было очень холодно, одевали его. И он спросил: «Куда мы летим?» Мы говорим, что мы едем домой. А он, мол: «Не смейтесь так надо мной». Я говорю: «Я женщина на девятом месяце беременности, куда меня могут везти? Я тебе говорю, что мы едем домой». Так и привезли нас домой.

Уже когда вы переступаете границу, видите жёлто-голубые цвета, видите, [что это] Украина и военнослужащих, которые встречают, Координационный штаб… Он, знаете, в такой момент играет очень важную роль в вашей жизни, потому что он вас, во-первых, поддерживает под руки, чтобы вы от радости не упали. И приветствует вас: «Поздравляем, вы дома!» Представляете: вы дома. Он [представитель штаба] говорит: вы свободны и независимы, вы дома, вы в месте, где вас — я сейчас буду плакать — вы в месте, где вас любят, месте, где вернут вам ваши права человека.

Я не готовилась так быстро родить [после плена]. То есть у меня еще был промежуток. Я думала, еще неделю, которую я адаптируюсь, привыкну к тому, что я здесь, наемся — и уже буду рожать. А тут так все быстро-быстро-быстро [произошло]. В среду меня поменяли, в четверг меня перевели в Черниговский перинатальный центр. Я побыла там четверг-пятница, а в субботу меня забрали в Луцкий перинатальный центр, где в воскресенье в 04:00 утра меня прокесарили [сделали кесарево сечение]. «Поздравляем, у вас девочка!» Я говорю: «Какая девочка, у меня мальчик!» — «Нет, у вас девочка!». Я такая: «А что я с ней буду делать, я же мальчика ждала» (улыбается). Эти минуты для меня также очень долго тянулись, потому что я не знала состояния своего ребенка. Все с ребенком хорошо, фух. «Как назовете?».

[Дочь назвали] Анна-Мария, потому что меня обменяли в день рождения Божьей Матери. У Божьей Матери маму звали Анна, и мой муж хотел, чтобы была Анна. И мы уже решили, что Анна-Мария, потому что такой большой праздник. Поэтому у нее двойное имя. Мне кажется, как мы были с ней, прошли весь этот путь — наверное, у нее все же два ангела-хранителя, а не один. Когда я была в Мариуполе, знаете, есть такой стишок, который мы постоянно с нашими медицинскими работниками рассказывали: «Ангел мой, будь со мной, ты вперед, я за тобой». Поэтому в то время у меня было два ангела-хранителя — мой и моей дочери. И у моей дочери сейчас так получается — Анна и Мария.

Фото: Предоставлено Марьяной Мамоновой

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После возвращения из плена заботы материнства «накрыли» Марьяну сразу. «Я еще не поняла, что я приехала домой, а тут сразу еще и материнство на меня навалилось», — в шутку рассказывает она.

К новой жизни Марьяна привыкла за первые три месяца. Свыкалась с мыслью, что есть маленький ребенок, который нуждается в маме 24/7. До поры до времени женщина была мамой в декрете, которая посещала мероприятия по поддержке военнопленных и женщин, пострадавших от насилия. Но сейчас она нашла себя в волонтерской деятельности.

«Я не могу пойти на фронт, потому что у меня есть маленький ребенок, который нуждается во мне и для меня важно быть с ним. А благотворительной деятельностью мы можем заниматься и вместе с малышами», — говорит Мамонова.

Фото: Предоставлено Марьяной Мамоновой

Марьяна рассказывает, что на работу приходит вместе с маленькой дочкой, команда организации Дипломаты помогает ей совмещать материнство и волонтерство. Вместе раскладывают вещи и пакуют коробки с гуманитарной помощью. Совместно с благотворительной организацией Марьяна помогает матерям детскими боксами, активно приобщаются к проектам организации Дипломаты.

«Важно для украинцев быть сплоченными, поэтому я сама начала искать организации, с которыми можно реализовывать большие и эффективные проекты! Такой организацией для меня стали Дипломаты. Они занимаются помощью медикам, больницам, детям-сиротам, наши ценности сходятся, и это важно для меня», — делится Марьяна.

Также совместно с организацией Марьяна готовит масштабный проект по поддержке и реабилитации военных: во время осады Мариуполя она неоднократно работала с людьми, которые потеряли конечности.