Марш за освобождение заложников Кремля в Киеве: активисты передали свои требования в АП
Участники акции в Киеве в поддержку украинских граждан, которые стали политическими заключенными Кремля, передали представителю Администрации Президента свои требования.
Об этом сообщает Укринформ.
«Мы даем сигнал, что мы не забыли этих ребят», — отметили активисты.
Среди требований: определение ответственного лица — уполномоченного, который будет координировать вопросы освобождения заложников; поддержка законопроекта о статусе заложников; создание специальной Координационного совета при АП, который будет заниматься вопросом заложников Кремля.
Требования активисты передали представителю Администрации, который вышел к ним.
Сегодня, 1 июня, в Киеве проходил марш за освобождение политзаключенных. В акции участвовали несколько сотен человек.