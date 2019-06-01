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Марш за освобождение заложников Кремля в Киеве: активисты передали свои требования в АП

Вчера, 15:28
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Марш за освобождение заложников Кремля в Киеве: активисты передали свои требования в АП - фото

Свободу узникам Кремля / Facebook

Марш за освобождение политических заложников Кремля

Участники акции в Киеве в поддержку украинских граждан, которые стали политическими заключенными Кремля, передали представителю Администрации Президента свои требования.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы даем сигнал, что мы не забыли этих ребят», — отметили активисты.

Среди требований: определение ответственного лица — уполномоченного, который будет координировать вопросы освобождения заложников; поддержка законопроекта о статусе заложников; создание специальной Координационного совета при АП, который будет заниматься вопросом заложников Кремля.

Требования активисты передали представителю Администрации, который вышел к ним.

Сегодня, 1 июня, в Киеве проходил марш за освобождение политзаключенных. В акции участвовали несколько сотен человек.

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Теги:   Политзаключенные Кремль Киев Марш

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