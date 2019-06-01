Марш за освобождение заложников Кремля в Киеве: активисты передали свои требования в АП Вчера, 15:28 Цей матеріал також доступний українською Свободу узникам Кремля / Facebook Марш за освобождение политических заложников Кремля Свободу узникам Кремля / Facebook

Участники акции в Киеве в поддержку украинских граждан, которые стали политическими заключенными Кремля, передали представителю Администрации Президента свои требования.

Об этом сообщает Укринформ.



«Мы даем сигнал, что мы не забыли этих ребят», — отметили активисты.

Среди требований: определение ответственного лица — уполномоченного, который будет координировать вопросы освобождения заложников; поддержка законопроекта о статусе заложников; создание специальной Координационного совета при АП, который будет заниматься вопросом заложников Кремля.

Требования активисты передали представителю Администрации, который вышел к ним.

Сегодня, 1 июня, в Киеве проходил марш за освобождение политзаключенных. В акции участвовали несколько сотен человек.