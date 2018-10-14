Марш УПА в Киеве: по каким улицам будут проходить националисты

В Киеве, 14 октября, по случаю дня Украинской повстанческой армии пройдет традиционный марш националистов. Об этом сообщает ВО Свобода в Facebook.

Отмечается, что сбор участников запланирован у памятника Тарасу Шевченко.

Марш начнется в 16.00 на улице Владимирской и пройдет по бульвару Тараса Шевченко и Крещатику до Европейской площади, где состоится торжественный митинг и концерт группы Кому Вниз.

В марше в честь 76-летия создания Украинской Повстанческой Армии в Киеве примут участие члены ВО Свобода, ЧП Национальный корпус, УВР Правый сектор, Конгресса украинских националистов, Организации украинских националистов, С14, ВО Тризуб имени Степана Бандеры и других националистических организаций.