Общественный транспорт Киева изменит движение из-за проведения Марша равенства 22 июня, 07:32 706 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Брушко, TUT. BY Дмитрий Брушко, TUT. BY

С 18:00 22 июня до окончания массовых мероприятий 23 июня общественный транспорт столицы изменит движение в связи с проведением КиевПрайда.

Работники Национальной полиции перекроют дорожное движение на ряде улиц, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Движение наземного общественного транспорта будет организовано следующим образом:

— троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, площади Космонавтов до ул. Леонтовича;

— автобусов маршрута № 20 от ж/м Корчеватое до ул. Большая Васильковская по собственному маршруту, далее — ул. Саксаганского — ул. Антоновича, далее в направлении ж/м Корчеватое по собственному маршруту;

— автобусов маршрута № 24 от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади;

— автобусов маршрута № 114 от ул. Милославской до стадиона Динамо им. Лобановского;

— автобусов маршрута № 118 от ст. м. Черниговская до ст. м. Дворец спорта.

Кроме того, на время проведения мероприятий будет организовано движение:

— автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 189 от ул. Чернобыльской до б-р, а Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича и в обратном направлении по б-р у Т. Шевченко);

— автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 231 от ул. Кадетский Гай до б-р, а Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича);

— автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 429 от ул. Тулузы по б-р у Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича);

— автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 433 от ул. Жолудева до б-р, а Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича);

— автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 450 от ул. Соломенской до пл. Победы по собственной схеме, далее ул. Старовокзальная — ул. Жилянская (в обратном направлении ул. Саксаганского) — далее по собственной схеме;

— автобусов маршрута общего пользования в режиме маршрутного такси № 575 от ул. Сергея Данченко по б-р у Т. Шевченко (разворот на перекрестке с ул. Леонтовича)", — отметили в КГГА.

В связи с проведением КиевПрайда свою работу изменит метрополитен.

«Также с 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня изменится работа станций метрополитена Дворец спорта, Площадь Льва Толстого и Театральная».

С 18:00 22 июня до окончания работы на вход/выход закроют станции метро Площадь Льва Толстого, Дворец спорта (станции будут работать в режиме пересадочного узла).

23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход/выход станции метро Площадь Льва Толстого, Дворец спорта (электропоезда будут проезжать указанные станции без остановок).

С 18:00 22 июня до окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют также станцию Театральная (работать в режиме пересадочного узла)", — подытожили в КГГА.

23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.