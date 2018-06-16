Марш равенства в Киеве: какие улицы перекроют - список

В связи с проведением Марша равенства в Киеве перекроют движение транспорта на ряде центральных улиц.

Ограничения будут действовать с 18:00 16 июня и до окончания массового мероприятия 17 июня.

Нацполиция опубликовала список с участками дорог, где планируются ограничения:

от перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Леонтовича до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Крещатик;

от перекрестка ул. Б. Хмельницкого - ул. Николая Лысенко до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого;

от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского;

от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик;

от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединская в направлении ул. Большой Васильковской;

от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.

Также отмечается, что движение автотранспорта по ул. Круглоуниверситетской будет осуществляться по ул. Бассейной (реверсивное движение).

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Напомним, 17 июня в Киеве должен состоятся очередной Марш равенства КиевПрайд-2018, он стартует в 9:00 от Национальной оперы Украины и пройдет по центру Киева.

Порядок будут охранять пять тысяч полицейских. В полиции также предупредили, что будут давать "жесткий ответ" на попытки провокаций.