17 июня 2018, воскресенье

Марш равенства в Киеве: движение по центральным улицам восстановлено

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Улицы были перекрыты для проведения Марша равенства

Улицы были перекрыты для проведения Марша равенства

Движение транспорта по улицам Большая Васильковская, Владимирская, Богдана Хмельницкого и Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко в Киеве восстановлено.

Об этом сообщила столичная полиция.

Эти улицы перекрывали длля проведения Марша равенства.

Ранее станции метро Театральная, Площадь Льва Толстого и Дворец спорта возобновили работу в обычном режиме после закрытия для проведения Марша равенства.

Полиция во время Марша равенства не зафиксировала грубых нарушений общественного порядка. Были задержаны 57 противников марша, их уже отпустили.

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