Марш равенства в Киеве: движение по центральным улицам восстановлено

Движение транспорта по улицам Большая Васильковская, Владимирская, Богдана Хмельницкого и Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко в Киеве восстановлено.
Об этом сообщила столичная полиция.
Эти улицы перекрывали длля проведения Марша равенства.
Ранее станции метро Театральная, Площадь Льва Толстого и Дворец спорта возобновили работу в обычном режиме после закрытия для проведения Марша равенства.
Полиция во время Марша равенства не зафиксировала грубых нарушений общественного порядка. Были задержаны 57 противников марша, их уже отпустили.
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