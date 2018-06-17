Марш равенства в Киеве: движение по центральным улицам восстановлено

Улицы были перекрыты для проведения Марша равенства

Движение транспорта по улицам Большая Васильковская, Владимирская, Богдана Хмельницкого и Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко в Киеве восстановлено.

Об этом сообщила столичная полиция.

Эти улицы перекрывали длля проведения Марша равенства.

Ранее станции метро Театральная, Площадь Льва Толстого и Дворец спорта возобновили работу в обычном режиме после закрытия для проведения Марша равенства.

Полиция во время Марша равенства не зафиксировала грубых нарушений общественного порядка. Были задержаны 57 противников марша, их уже отпустили.