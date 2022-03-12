Будут рыть окопы и убирать улицы. В Ирпене задержали 26 мародеров — Маркушин 12 марта, 08:23 Цей матеріал також доступний українською Задержанные мародеры отправятся в тероборону (Фото:markushinoleksa/Facebook)

В Ирпене под Киевом задержали уже 26 мародеров, которые пытались нажиться на войне.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что все мародеры были отправлены на так называемые «исправительные работы» в тероборону — они будут рыть окопы и убирать улицы.

Маркушин добавил, что в магазинах Ирпеня людям выдают продукты, в аптеках необходимые лекарства. Однако власти и защитники не позволят грабить магазины и квартиры в городе.

«Очень досадно видеть, что многие горожане, уже 26 человек, которые не помогают армии, а занимаются мародерством. Уже 26 человек мы поймали, арестовали и отправили на наши блокпосты, чтобы помогать нашим военным — рыть окопы, убирать улицы. И так будет с каждым, кто ворует у людей. Мы выдаем лекарства в аптеках людям, мы выдаем продукты в магазинах, но грабить мы не допустим», — заявил Маркушин.

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