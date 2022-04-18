Вынесли телевизоры, холодильники и бензопилы. В Буче задержали группу мародеров, которые обокрали торговый центр
Мародеры обокрали торговый центр на сумму пять миллионов гривен (Фото:Полиция Киевской области)
Полиция Киевской области задержала группу мародеров, которые обокрали торговый центр на сумму в пять миллионов гривен.
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Как сообщили в ведомстве, в Буче четверо злоумышленников, в том числе две женщины ограбили один из строительных супермаркетов, который попал под атаку российских оккупантов. Злоумышленники похитили инструменты и технику.
По месту жительства мародеров полицейские провели обыски и изъяли телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы и много других товаров.
По данному факту начато досудебное расследование.
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