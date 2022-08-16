Награбленное вывозили через Беларусь. СБУ идентифицировала еще восемь россиян, которые мародерили в Буче

16 августа, 18:16
По данным следствия, что большинство из них — военнослужащие в/ч 6720 федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Фото:пресс-служба СБУ)

По данным следствия, что большинство из них — военнослужащие в/ч 6720 федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Фото:пресс-служба СБУ)

СБУ сообщила о подозрении еще восьми гражданам РФ, которые грабили дома украинцев в Буче во время оккупации Киевской области.

Пресс-служба СБУ в Telegram пишет, что среди подозреваемых военнослужащие ВС России и Росгвардии.

Во время оккупации Киевской области, они проводили так называемые «зачистки» населенных пунктов: грабили имущество местных жителей, мародерили брошенные дома и отправляли награбленное родным, пишет ведомство.

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По данным следствия, что большинство из них — военнослужащие в/ч 6720 федеральной службы войск национальной гвардии РФ: среди них есть и десантник-гвардеец из оккупированного Крыма.

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«В частности, с 24 февраля по 31 марта 2022 на территории временно оккупированной Бучи эти российские военные награбили себе „трофеи“ — компьютерную и бытовую технику, ювелирные изделия, гаджеты, одежду, продукты питания и т.д», — говорится в сообщении.

Впоследствии оккупанты отправляли украденное через почту белорусского Мозыря и, по данным СБУ, эти посылки предназначались адресатам в Алтайском и Хабаровском краях, на Сахалине.

Россиянам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 о нарушении законов и обычаев войны.

После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа. Лидеры западных стран осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Мародерство Буча Мародеры Киевская область Граждане РФ Оккупация

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