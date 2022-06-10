Оккупанты вывозят из Мариуполя уцелевший транспорт, медтехнику и детские площадки — горсовет

10 июня, 13:46
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Оккупанты грабят разрушенный ими же Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты грабят разрушенный ими же Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты вывозят из захваченного Мариуполя уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику.

Об этом сообщили в горсовете Мариуполя в Telegram.

«В так называемой ДНР радуются, что теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из нашего города. Из больниц похищают современное оборудование, а из уютных дворов убирают детские площадки», — отметили там.

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В горсовете также показали сообщения представителей «ДНР», которые подтверждают мародерство в Мариуполе.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

https://www.youtube.com/embed/p0aENzVcYsw

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

После захвата города оккупанты начали похищать металл и «национализировать» судна в порту.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Мародерство Война России против Украины

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