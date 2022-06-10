Оккупанты вывозят из Мариуполя уцелевший транспорт, медтехнику и детские площадки — горсовет
Оккупанты грабят разрушенный ими же Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские оккупанты вывозят из захваченного Мариуполя уцелевший транспорт, детские площадки и медицинскую технику.
Об этом сообщили в горсовете Мариуполя в Telegram.
«В так называемой ДНР радуются, что теперь могут кататься на троллейбусах европейского образца, вывезенных из нашего города. Из больниц похищают современное оборудование, а из уютных дворов убирают детские площадки», — отметили там.
В горсовете также показали сообщения представителей «ДНР», которые подтверждают мародерство в Мариуполе.
Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.
После захвата города оккупанты начали похищать металл и «национализировать» судна в порту.
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