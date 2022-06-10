Грабили квартиры местных жителей. Двум оккупантам сообщили о подозрении за мародерство в Ирпене 10 июня, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты грабили квартиры жителей Ирпеня (Фото:Edgar Su/Reuters)

Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум оккупантам, которые грабили квартиры жителей Ирпеня.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, открыто дело о нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, уроженцы Херсонской и Донецкой областей, которые уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, в 2014 году с началом вооруженной агрессии РФ на востоке Украины вступили в ряды боевиков «ДНР».

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Находясь в составе вооруженных сил РФ, в феврале 2022 года они вели активные боевые действия на временно захваченной территории Ирпеня. Захватчики обворовывали дома граждан, присваивали бытовую и компьютерную технику, а также деньги и ювелирные изделия.

В настоящее время они объявлены в розыск, расследование продолжается.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Буча, Ирпень, Бородянка. Украинцы восстанавливают городки под Киевом, превращенные оккупантами в ад https://www.youtube.com/embed/TQGnKe82xwc

Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних.

Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.





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