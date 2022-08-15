Крали белье и технику. Полиция установила еще восемь оккупантов из «элитного подразделения», которые занимались мародерством под Киевом 15 августа, 17:34 Российские оккупанты пересылали награбленное в домах украинцев по почте своим родным (Фото:Национальная полиция Украины)

Правоохранители в понедельник, 15 августа, сообщили о подозрении еще восьми российским оккупантам из «элитного подразделения» росгвардии, которые занимались мародерством в Киевской области.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, с 24 февраля по 31 марта российские военные преступники из воинской части № 6720 росгвардии грабили дома мирных жителей Бучанской громады Киевской области и крали все, начиная от нижнего белья и одежды и заканчивая бытовой техникой. Награбленное оккупанты пересылали своим родным по почте из белорусского города Мозырь.



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В рамках уголовного дела по ч.1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) о подозрении сообщили 18 российским военным-мародерам. Ранее сообщения о подозрении получили десять оккупантов — их объявили в международный розыск и заочно арестовали. Санкция статьи предусматривает от восьми до 12 лет лет тюрьмы.

Помимо других военных преступлений, армия страны-агрессора ворует у мирных украинцев все, начиная от ложек, чайников и ковров и заканчивая стиральными машинами, холодильниками и автомобилями. СБУ публиковала перехваты разговоров, из которых следует, что родные россиян поощряют мародерство и даже озвучивают персональные «заказы».



Оккупанты также крадут и вывозят из Украины зерно, дорогую сельхозтехнику и современное оборудование, эффективные лекарства.



Российская армия мародеров – это отображение всей России І Алексей Мельник, Центр Разумкова https://www.youtube.com/embed/GA8OJpUK-fU

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