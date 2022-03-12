Россия разрешила своим оккупантам грабить мирное население Украины — ГУР 12 марта, 16:23 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ в Волновахе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска легализуют мародерство на захваченных украинских территориях, чтобы таким образом решить проблемы с логистикой и коммуникациями, говорится в сообщении ГУР Минобороны.

«В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций они не способны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию», — говорится в сообщении ведомства.

ГУР отмечает, что теперь основная задача оккупантов — закрепиться на позициях, прикрываясь мирным население. При этом российские войска оказались отрезанными от поставок и получили приказ перейти на «самообеспечение».

«То есть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки», — объясняет российский приказ ГУР.

Ведомство напоминает о многочисленных видео, где оккупанты мародерствуют на захваченных территориях. Также ГУР подчеркивает, что это не единственные преступлениях российских войск в Украине: оккупанты совершают убийства, пытки и изнасилования в том числе и несовершеннолетних.

«Это целенаправленная политика террора государства оккупанта, поощряемая его высшим руководством. Все преступления оккупантов фиксируются. Совершающие их известны. И возмездие будет неизбежным», — добавили в ГУР.

Ранее Генштаб сообщал, что российские оккупанты в Украине деморализованы и занимаются мародерством на временно занятых территориях. По их данным, в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях широко фиксируются факты грабежей, насильственных действий в отношении местных жителей, захвата гражданских помещений.

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