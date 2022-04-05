Оккупант выбросил бронепластину своего бронежилета, чтобы украсть MacBook, и поплатился за это жизнью

5 апреля, 17:33
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MacBook, который был в бронежилете оккупанта вместо пластины (Фото:Скрин видео/Telegram Новости ДомБро)

MacBook, который был в бронежилете оккупанта вместо пластины (Фото:Скрин видео/Telegram Новости ДомБро)

В сети появилось очередное доказательство циничного мародерства со стороны российских оккупантов. В этот раз военный РФ заменил бронепластину из своего бронежилета на MacBook, чтобы таким образом вывезти его, но ни ноутбук, ни сам оккупант не уцелели.

Об этом в Telegram сообщил журналист и блогер Стас Домбровский.

В сети предположили, что премии, обещавших в России своим солдатам — это исключительно премии Дарвина. Напомним, что ее присуждают за бессмысленные смерти.

Видео дня

«Он (оккупант) вытащил бронепластину и вместо нее засунул себе MacBook. Вот такие ребята», — прокомментировал украинский боец, — прокомментировал украинский боец.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Мародерство MacBook Война России против Украины

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