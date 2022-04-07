В Буче задержали мародеров, которые сотрудничали с оккупантами 7 апреля, 14:35 Цей матеріал також доступний українською Мародеры рассказывали оккупантам, где находятся богатые дома и квартиры (Фото:Национальная полиция)

Полиция Киевской области задержала в недавно освобожденном городе Буча двух мародеров.

По информации ведомства, место, где злоумышленники хранили украденные вещи, правоохранители быстро вычислили.

За неделю преступной деятельности мародеры посносили большое количество украденных вещей из покинутых или поврежденных квартир, домов или домовладений жителей города. Воровали все, что находили: от ценностей до средств гигиены.

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Причастными к похищению чужого имущества оказались двое мужчин — местные жители. Установлено, что они активно сотрудничали с вражескими войсками, предоставляли им разную информацию, в том числе о расположении богатых квартир и домов, лично участвовали в расхищении этих домов.

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Следователи полиции начали уголовное производство. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины до избрания им меры пресечения. К делу также подключилась СБУ.



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