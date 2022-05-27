СМИ установили личность российского мародера с Polaroid в Ирпене 27 мая, 14:28 Цей матеріал також доступний українською Мародером из Ирпеня оказался Павел Пилантов (Фото:FEDOROV/Telegram)

Установлена личность российского военного, который ограбил жительницу Ирпеня и оставил в ее квартире свое фото, пишут Важные истории.



Война России против Украины — главные события 27 мая

Во время оккупации Ирпеня российский солдат выломал дверь в квартиру местной жительницы и, украв ее украшения, оставил под ковром свою фотографию. Снимок он сделал на найденный в квартире Polaroid.

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«Когда я увидела фото, поняла, что солдат подумал, что он [аппарат] не работает, потому что фото сначала черное. Ему нужно время проявиться», — предположила женщина.

Мародером оказался 25-летний уроженец города Кандалакша (Мурманская область) Павел Пилантов.

Пилантов — спортсмен, занимался академической греблей, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга «За достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях».

В последние годы Пилантов живет во Пскове и служит в 104-м гвардейском десантно-штурмовом полку (воинская часть 32515).

Редакции удалось дозвониться до отца военнослужащего, но тот обругал журналистов и отказался от общения.



Украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что военным с фото оказался 26-летний уроженец Ростова-на-Дону Никита Третьяков.

Однако журналисты предполагают, что министр ошибся, поскольку у человека на фото темные глаза, а у Третьякова светлые. Кроме того, Третьяков продолжал вести соцсети во время войны, что не характерно для военных, которые принимают участие в «спецоперации». А его родственники утверждают, что он уже несколько лет не служит и не покидал территорию России.

3 мая Третьяков точно присутствовал на родине в Пермском крае — делал мурал в память об умершем от рака друге и жарил шашлыки.



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