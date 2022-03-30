«Здесь небезопасно». Маркушин призвал жителей Ирпеня не возвращаться в город

30 марта, 10:02
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Маркушин обратился к жителям Ирпеня и призвал их не возвращаться в город (Фото:markushinoleksa/Facebook)

Маркушин обратился к жителям Ирпеня и призвал их не возвращаться в город (Фото:markushinoleksa/Facebook)

Мэр Ирпеня Александр Маркушин призвал жителей не возвращаться в город.

Война России против Украины — главные события 30 марта

28 марта украинские защитники освободили Ирпень Киевской области от российских оккупантов, однако мэр призывает не возвращаться в город.

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Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что получил множество сообщений с вопросами о том, можно ли приехать в Ирпень, чтобы проверить, в каком состоянии дом, забрать машину или вывезти домашнего любимца.

«На сегодняшний день ответ один и очень категоричный — НЕТ! Город еще обстреливается врагом, в городе много растяжек, мин и неразорванных снарядов. Я очень прошу вас — оставайтесь там, где вы сейчас», — подчеркнул Маркушин.

https://www.facebook.com/watch/?v=778887109807773&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

Мэр Ирпеня также показал свой разрушенный дом:

«Стою возле своего дома, разбомбленного, уничтоженного. Хочу всех попросить — не нужно возвращаться в город. Здесь небезопасно. От снаряда, от градов, от минометов ничто и никто не спасет, никто не застрахован. Ваша наилучшая помощь мне и нашей команде — оставаться там, где вы сейчас находитесь, в безопасных местах. Я обязательно всем сообщу, когда можно будет возвращаться в наш город», — сообщил Маркушин.

Ранее сообщалось, что с 30 марта в Ирпене начнут поиск пропавших, эвакуацию раненых из города, вывоз из Ирпеня для захоронения тел погибших.

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Редактор: Вероника Шмитт

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Теги:   Ирпень Война России против Украины

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