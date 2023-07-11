Маркус написал рапорт из-за действий руководства бригады. Просит перевести его на более низкую должность 11 июля, 20:23 Валерий Маркус (Фото:Валерій Маркус / Facebook)

Главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерий Маркус написал рапорт, где попросил перевести его на низшую должность.

Фото рапорта он опубликовал на своей странице в Facebook.

Свое решение Маркус объясняет «систематическим унижением сержантского корпуса», а также «непониманием командованием бригады важности морального духа бойцов» и «некомпетентностью офицерского корпуса».

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Военный также назвал заместителя командира воинской части А4699 «аморальным дегенератом» и добавил, что пребывание с этим человеком в одном коллективе унижает его честь и достоинство.

«Построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не разрешили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности не имею. Мое пребывание в должности главного сержанта бригады больше не считаю целесообразным», — пишет он.

Также Маркус просит командование перевести его на должность командира боевой машины с окладом 3170 гривен. Военный подчеркнул, что решение «принял добровольно без какого-либо давления».

«Своих людей я оставить не могу, поэтому иду на самую низкую должность по собственному желанию, чтобы быть поближе к ним на поле боя. Рапорт уже у командира на столе», — добавил он в Facebook.



Фото: Валерій Маркус/Facebook