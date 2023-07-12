«Не стоило выносить на публику». Два вопроса военному обозревателю об эмоциональном рапорте Маркуса из 47-й бригады Магура 12 июля, 13:00 NV Премиум Главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерий Маркус (Фото:t.me/valerii_markus)

Командир 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александр Сак (Стафф) призвал прекратить конфликты в подразделении после того, как главный мастер-сержант Валерий Маркус написал рапорт, назвав заместителя командира «аморальным дегенератом».

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV призвал военных как можно быстрее решить конфликт.

— Маркус попросил понизить его в звании, обозвал очень неприятными словами своего командира, и это вылезло в публичное поле. Для меня это было немножко странным. Как нам понимать такую ситуацию? Точно не хочется, чтобы в армии свои между собой перегрызлись.

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— Знаете, я прочитал этот рапорт. Неправильно это письмом называть. Это рапорт человека, который сейчас, в принципе, является довольно публичным. Президент Владимир Зеленский его приглашал на награждение.

Не хотелось бы этот конфликт комментировать. Поскольку сейчас он вылез в публичную плоскость, поэтому раздается много призывов для того, чтобы найти общий язык сторонам этого конфликта.

Есть призыв непосредственно к Маркусу остаться в рядах сержантов, в сержантском корпусе, не делать резких движений. Поэтому я надеюсь на то, что этот конфликт будет заглажен, вопросы будут решены, и он дальше не полезет.

Сам я комментировать это бы не стал, но давайте посмотрим, что там будет дальше.

— Игаль Левин служил много лет в израильской армии. Он описывает, как подобные ситуации могут развиваться там. Он пишет, что есть обязательная иерархия, анализирует, что существуют три вида приказов в армии Израиля. Приказ, незаконный приказ и явно незаконный приказ. Первый — это обычный приказ. Второй — это незаконный приказ, при котором, например, командир просит тебя сбегать за шаурмой или почистить ему сапоги. Ты все равно должен его выполнить, а только после этого обжаловать в военной прокуратуре. И единственный приказ, который ты имеешь право не выполнять даже в бою, это когда, например, тебе командир приказывает открывать огонь по гражданским или по своим. Вот такой приказ можно не выполнять. Но жалоба обязательно должна быть анонимной, нельзя выносить это в публичное поле, потому что на авторитете офицеров держится армия. Что вы об этом думаете?

— Это однозначно на самом деле не стоило выносить в публичное поле со стороны этого мастер-сержанта Маркуса. И, кстати, определенные высказывания, характеристика этого действия, как раз касались тех людей, на которых оно направлено. Это же боевые офицеры, они имеют определенный авторитет.

Когда эта история вышла в публичное поле, то сразу ее начинают обсуждать люди, которые не имеют отношения к Вооруженным Силам. Ничего не имеют против гражданских, я сам гражданский, и вы гражданское лицо. Но сейчас мы с вами это обсуждаем. Какое мы с вами имеем отношение к ситуации в Вооруженных Силах Украины? Особенно такого характера.

Мы даже не знаем, о каком приказе шла речь. Это последствия подобного действия.

Я уже не говорю о том, что она, очевидно, попадет в сферу обсуждения россиян, российских «военкоров». То есть этот конфликт должен быть как можно быстрее завершен.