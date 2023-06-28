«Сутки штурмов, продвинулись очень далеко»: Маркус рассказал об успехах 47-й бригады в наступлении — Залужный прокомментировал и растрогал украинцев
Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерий Маркус (Фото:Валерий Маркус / Facebook)
Валерий Маркус, главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура, которая сейчас задействована в наступательных операциях в Запорожской области, рассказал о тяжелом, но существенном продвижении своего подразделения вперед.
Утром 28 июня Маркус выложил в соцсетях видео из вражеского окопа, в котором рассказывает, как его побратимам удалось отбить позиции россиян на Запорожском направлении.
«У нас вчера были сутки штурмов, мы продвинулись очень далеко, очень глубоко. Пешком, поэтому очень устали. Сейчас видосы я снимаю из п*дарских окопов. Сейчас [здесь] гора трупов, слава Богу, еще не воняют. Но мы с боями будем продвигаться дальше вглубь», — говорит Маркус на фоне звуков «прилетов».
Он рассказал, что во время упомянутого штурма украинским защитникам пришлось ночевать в окопе оккупантов, рядом с телами убитых россиян, защищая позицию для дальнейшего продвижения. «Траншейка узенькая и вся усыпана трупами п*даров. Очевидно, пытались как-то спать — по очереди отдыхали. Мы в буквальном смысле спали на трупах. Такого опыта я еще не имел, честно говоря… непосредственно спать на трупе», — рассказал Маркус.
Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура отметил, что враг успел выстроить сложную систему обороны, поэтому продвижение не будет легким, поскольку фортификации россиян плотные и качественно построены — о чем Валерий Маркус неоднократно упоминал и в своих предыдущих видео.
Также он рассказал, что его подразделение уже отправляется на следующие штурмы.
Это видео украинский защитник, очевидно уставший от интенсивных боевых действий, записал без бронежилета.
В комментариях к посту такой недостаток снаряжения заметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который лично и тепло призвал Маркуса позаботиться о своей защите.
«Валерий! Ану оделся бегом! Получишь у меня 🤛», — написал Залужный. Его замечание уже «лайкнули» почти 5 тыс. украинцев, восхищенные отношением главнокомандующего к своим подчиненным, которые с тяжелыми боями продвигают контрнаступление ВСУ.
«Слушаюсь!» — ответил Валерий Маркус.
В соцсетях восторженно комментируют такой шаг Залужного.
«Залужный приходит в комменты, и по-отечески говорит ему одеться) Ну где вы такое еще увидеть в истории? ВСУ первая армия мира», — отмечает Максим Бутченко, журналист NV.
«Главсержант 47-й ОМБр Маркус разделся в окопе после штурма. Залужный его „отругал“!» — растроганы комментарием Залужного украинцы.