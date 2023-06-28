«Сутки штурмов, продвинулись очень далеко»: Маркус рассказал об успехах 47-й бригады в наступлении — Залужный прокомментировал и растрогал украинцев 28 июня, 13:19 Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерий Маркус (Фото:Валерий Маркус / Facebook)

Валерий Маркус, главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура, которая сейчас задействована в наступательных операциях в Запорожской области, рассказал о тяжелом, но существенном продвижении своего подразделения вперед.

Утром 28 июня Маркус выложил в соцсетях видео из вражеского окопа, в котором рассказывает, как его побратимам удалось отбить позиции россиян на Запорожском направлении.

Видео дня

«У нас вчера были сутки штурмов, мы продвинулись очень далеко, очень глубоко. Пешком, поэтому очень устали. Сейчас видосы я снимаю из п*дарских окопов. Сейчас [здесь] гора трупов, слава Богу, еще не воняют. Но мы с боями будем продвигаться дальше вглубь», — говорит Маркус на фоне звуков «прилетов».



Он рассказал, что во время упомянутого штурма украинским защитникам пришлось ночевать в окопе оккупантов, рядом с телами убитых россиян, защищая позицию для дальнейшего продвижения. «Траншейка узенькая и вся усыпана трупами п*даров. Очевидно, пытались как-то спать — по очереди отдыхали. Мы в буквальном смысле спали на трупах. Такого опыта я еще не имел, честно говоря… непосредственно спать на трупе», — рассказал Маркус.

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура отметил, что враг успел выстроить сложную систему обороны, поэтому продвижение не будет легким, поскольку фортификации россиян плотные и качественно построены — о чем Валерий Маркус неоднократно упоминал и в своих предыдущих видео.

Также он рассказал, что его подразделение уже отправляется на следующие штурмы.

Это видео украинский защитник, очевидно уставший от интенсивных боевых действий, записал без бронежилета.

В комментариях к посту такой недостаток снаряжения заметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который лично и тепло призвал Маркуса позаботиться о своей защите.

«Валерий! Ану оделся бегом! Получишь у меня 🤛», — написал Залужный. Его замечание уже «лайкнули» почти 5 тыс. украинцев, восхищенные отношением главнокомандующего к своим подчиненным, которые с тяжелыми боями продвигают контрнаступление ВСУ.

«Слушаюсь!» — ответил Валерий Маркус.







Фото: Валерий Маркус / Facebook

В соцсетях восторженно комментируют такой шаг Залужного.

«Залужный приходит в комменты, и по-отечески говорит ему одеться) Ну где вы такое еще увидеть в истории? ВСУ первая армия мира», — отмечает Максим Бутченко, журналист NV.



«Главсержант 47-й ОМБр Маркус разделся в окопе после штурма. Залужный его „отругал“!» — растроганы комментарием Залужного украинцы.