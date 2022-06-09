Филателисты, приготовиться. Укрпочта запустила голосование за эскиз к почтовой марке «Добрый вечер, мы из Украины!»
Укрпошта ищет продавца марок (Фото:Укрпошта / Facebook)
9 июня стартовало голосование за лучший эскиз к почтовой марке «Добрый вечер, мы из Украины!».
Результаты голосования сообщат 15 июня. Отдать голос за тот или иной эскиз можно в приложении Дия или на страницах Укрпочты в Facebook и Instagram .
Результаты голосования Смелянский сообщит 14 июня.
Гендиректор Укрпочты напомнил, что новая марка является первой полностью народной, потому что эскиз будут выбирать украинцы.
"К нам поступило около 1500 эскизов, счастливый, что в Украине так много талантливых художников, некоторых из них отметил для дальнейшего сотрудничества и об этом впоследствии, когда победим", – сказал он.
"У нас пять эскизов, почти 7 дней, чтобы выбрать победителя, и уже в июле ожидаем 3-й (или 4 – как повезет) почтовый выпуск", – отметил глава Укрпочты.
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