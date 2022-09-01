Пес Патрон собирает помощь. Сегодня Укрпочта выпускает новую марку — «первую официальную благотворительную» 1 сентября, 08:10 Лист включает восемь марок со сценами из жизни Патрона (Фото:Игорь Смелянский / Телеграм)

1 сентября Укрпочта выпустит первую официальную благотворительную марку Украины Пес Патрон. Ее релиз планировался на 30 августа, однако «в силу определенного ряда обстоятельств» его перенесли на начало осени.

Лист включает восемь марок с изображением жизни Патрона, изготовленных на самоклеющейся бумаге. Тираж – 1 млн экземпляров. Каждый, кто его приобретет, станет участником благотворительного проекта.

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Благодаря продажам марки Укрпочта планирует собрать более 1 миллиона евро на машину для разминирования, а также помочь приютам для животных. По данным ГСЧС, в Украине уже обнаружено более 150 000 взрывоопасных предметов.



Инфографика: Игорь Смилянский / Телеграмм

«Патрон нуждается в помощи и со стороны технических средств, и со стороны четырехлапых помощников», — написал генеральный директор Украины Игорь Смелянский. Он также заверил, что Патрон «обязательно запустит свою марку лично лапой».

Пес Патрон стал звездой сети, работая в команде пиротехников из Черниговской области.



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