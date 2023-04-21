Россия без разбора скармливает своих граждан в хаос войны, в армии РФ огромные потери — Марк Милли 21 апреля, 19:47 МВД идентифицирует ликвидированных оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли убежден, что украинские военные продолжают эффективно защищать свою страну от агрессии РФ, а российским военным не хватает воли и морального духа.

Об этом сообщает CNN.

«В отличие от украинских вооруженных сил, которые очень мотивированы сражаться за свою страну, бороться за свою свободу, свою демократию и свой образ жизни, россиянам не хватает лидерства, им не хватает воли, моральный дух слаб, а дисциплина подрывается», — сказал Милли на заседании Контактной группы по обороне Украины.

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Милли сказал, что Россия «тратит значительную живую силу с очень небольшой выгодой» и ужесточает свои законы о воинской повинности, в то время как «без разбора скармливает своих граждан в хаос войны».

«Временные территориальные приобретения России за последний год обернулись огромными потерями. Помимо жертв, свою страну покинули сотни тысяч россиян. Они пытаются избежать участия в путинской войне», — сказал он.

Ранее МВД Украины создало ресурс, на котором собраны подтвержденные данные о ликвидированных российских оккупантах — военных, боевиках террористических организаций «Л/ДНР» и частных военных компаний.