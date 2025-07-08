В Италии нашли мертвой 18-летнюю украинскую студентку

8 июля, 19:44
Поделиться:
В Италии нашли мертвой 18-летнюю украинку в Италии (Фото: Polizia di Stato / X)

В Италии нашли мертвой 18-летнюю украинку в Италии (Фото: Polizia di Stato / X)

В Италии во вторник, 8 июля, нашли мертвой 18-летнюю студентку из Украины Марию Бугаеву, которую искали более трех дней. Об этом сообщило итальянское информационное агентство ANSA.

По данным агентства, девушку обнаружили примерно в километре от туристического комплекса, где она стажировалась.

Как пишет газета Il Messaggero, Марию нашли повешенной на дереве в сельской местности. Ее матери уже сообщили о смерти дочери и она уже едет в Италию.

Реклама

Читайте также:
В Германии нашли мертвой украинку с дочерью — 16-летний юноша из Украины заявил о причастности к преступлению

Издание добавило, что девушка находилась в стране в рамках европейского проекта с Братиславским университетом для прохождения стажировки в туристическом поселке Медитур.

8 июля префектура Бриндизи созвала новую встречу по поиску девушки, но ее отменили незадолго до проведения.

Ранее итальянские СМИ писали, что об исчезновении девушка стало известно 5 июля. Ее описали как «тихую девушку», которая была заинтересована в стажировке в Италии.

Перед исчезновением украинка перевела средства своему брату, в своей комнате она оставила записку с несколькими номерами телефонов, ее паспорт и мобильный телефон. Она получила подтверждение о завершении своей стажировки 6 июля без возможности ее продолжить.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Италия Самоубийство Украинские беженцы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies