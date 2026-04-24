Берлинскую назвали фигуранткой пленок Миндича: волонтер заявила, что это фейк и фотошоп

Волонтер Мария Берлинская отреагировала на заявление экс-прокурора САП Станислава Броневицкого, в котором он утверждает, что ее имя упоминают на пленках Миндича. Женщина это отрицает и называет такую информацию фейком.

Об этом Берлинская написала в своих социальных сетях в пятницу, 24 апреля.

Вчера Броневицкий опубликовал текст разговора, который, по его словам, получил от источников в правоохранительных органах. Он якобы является расшифровкой пленок Миндича.

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Броневицкий утверждает, что разговор состоялся 8 июля 2025 года. Там якобы говорится о том, что Берлинская, которую упоминают как «Машу», получала «зарплату» от экс-министра обороны Рустема Умерова и бизнесмена Тимура Миндича за то, что «дожала Defense City».

Впоследствии этот «разговор» распространил народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко. Однако он это сделал в виде изображений с текстом — аналогично тому, как отрывки из пленок Миндича показывали в видео НАБУ и САП.

По состоянию на сейчас записи этих разговоров нет.

Сама же Берлинская назвала публикации Броневицкого и Гончаренко «ложью» и «фейком».

Волонтер заявила, что Умеров был представителем власти, которого она «системно требовала отправить в отставку». Берлинская говорит, что слабо представляет, как бы он должен был платить ей «за жесткую критику его некомпетентности».

Также волонтер обратила внимание на то, что аудиозаписи этих разговоров нет. Обнародованные изображения она назвала «фотошопом».

Кроме того, Берлинская подчеркнула, что к ней обращаются как к «Марии», а не к «Маше». Она говорит, что «все это знают».

Операция Мидас — что известно

10 ноября 2025 года детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, в компании Энергоатом, а также у тогдашнего министра юстиции и экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Инфографика: NV

НАБУ сообщило, что во время операции Мидас была выявлена деятельность «преступной организации во главе с известными бизнесменом». Речь шла о коррупционной схеме влияния на НАЭК «Энергоатом» и вымогательство у контрагентов компании откатов на сумму 10−15% от стоимости контрактов.

Пятерых фигурантов дела задержали и арестовали с возможностью залога. Среди них были бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности компании Энергоатом Дмитрий Басов и работники «бэк-офиса», где, по данным следствия, отмывали средства.

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19 ноября Верховная Рада уволила Германа Галущенко с должности министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности главы Минэнерго.

21 декабря Украинская правда написала, что Миндич находится в Израиле, и опубликовала соответствующее фото.

26 января 2026 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил, что НАБУ и САП подали документы в Интерпол для объявления в розыск фигурантов дела Мидаса — бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.