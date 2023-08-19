Ракетный удар по Чернигову. Горсовет заявил, что не согласовывал выставку дронов — ее соорганизатор Мария Берлинская ответила 19 августа, 16:46 Поврежденный российским ракетным ударом Драмтеатр в Чернигове (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Черниговском городском совете заявили, что не согласовывали выставку дронов в городе, которая предположительно была целью ракетной атаки России, и не давали разрешения на ее проведение.

«Проведение выставки, которая проходила сегодня, 19 августа 2023 года, в городе, с Черниговским городским советом не согласовывалось. Никаких разрешений не предоставлялось», — говорится в сообщении в Telegram-канале Пресс-службы Черниговского горсовета.

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Соорганизатор выставки Мария Берлинская в посте на своей странице в Facebook написала, что проведение выставки действительно согласовывалось не с горсоветом, а с военно-гражданской администрацией.

«Это никакая не бизнес выставка, это закрытая встреча инженеров, военных и волонтеров на тему военных технологий для фронта. Вижу официальное заявление городского совета, с ними действительно не согласовывалось. Согласовывалось с ВГА как и положено. Никаких комментариев журналистам я не даю, сначала официальное расследование. Вижу как подключились травить анонимные пророссийские аккаунты, разгонять зраду и ненависть. Жаль, что среди них есть и некоторые украинские блогеры, которые даже не пытаются разобраться в ситуации», — говорится в сообщении Берлинской.

Она также рассказала, что анонс мероприятия был размещен публично, но не указывалась локация.

«Конкретное место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия. Все данные участников предоставлены соответствующим органам», — утверждает Берлинская.

По ее словам, как только в городе объявили воздушную тревогу, мероприятие остановили и участникам было несколько раз объявлено о необходимости уйти в укрытие.

«К сожалению, часть людей все равно пошли на улицу. Все, кто пошли в укрытие, целы. Я лично зашла в укрытие за минуту до удара», — написала волонтер.