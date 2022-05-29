Летом Мариуполю грозят эпидемии дизентерии и чумы — мэр
Летом в Мариуполе могут вспыхнуть эпидемии (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что летом в городе могут вспыхнуть эпидемии инфекционных заболеваний, дизентерии и чумы.
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В эфире телемарафона он сообщил, что в Мариуполе нет питьевой воды, не работает канализация, ситуацию усугубляет множество стихийных захоронений и горы мусора на улицах, который никто не вывозит.
«Наши квалифицированные врачи сообщают об опасности, которая может возникнуть этим летом. Вспышки инфекционным заболеваний, дизентерии, чумы и других заболеваний могут произойти этим летом. И эти болезни могут, к сожалению, забрать тысячи наших мариупольцев», — отметил Бойченко.
Он призвал ООН и Красный Крест объединиться и создать стабильный зеленый коридор для эвакуации горожан.
По его данным, в городе в плену остается более 100 тысяч жителей, которых не выпускают, потому что город закрыт фильтрационными центрами.
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