«Получить наличные деньги — отдельное испытание». Жители Мариуполя выстраиваются в очереди в банкоматы и почту

19 ноября, 09:44
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Очереди возле банкоматов и почты в Мариуполе (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Очереди возле банкоматов и почты в Мариуполе (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео из города, где, из-за отсутствия безналичного расчета жители стоят в очередях в почтовые отделения и банкоматы.

Соответственные кадры он опубликовал в своем Telegram.

Андрющенко отметил, что обналичивание в оккупированном городе стало настоящим испытанием: местные жители выстраиваются в длинные очереди, чтобы получить деньги из банкоматов или в почтовых отделениях.

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«При де-факто отсутствии безналичного обращения, привычных расчетов картой и других благ цивилизации времен украинского контроля до оккупации — простые действия превращаются в челлендж. Издевательства над украинцами в оккупированном Мариуполе не имеют ни предела, ни точки остановки», — написал советник мэра.

Во временно оккупированном Мариуполе смертность по сравнению с довоенными показателями выросла в четыре-пять раз. Еженедельно умирает около 150 человек, то есть почти 25 человек в день.

https://www.youtube.com/embed/3AsHWoJcVvU
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Мариуполь Почта Очереди Банкомат Война России против Украины

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