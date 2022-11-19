«Получить наличные деньги — отдельное испытание». Жители Мариуполя выстраиваются в очереди в банкоматы и почту 19 ноября, 09:44 Очереди возле банкоматов и почты в Мариуполе (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео из города, где, из-за отсутствия безналичного расчета жители стоят в очередях в почтовые отделения и банкоматы.

Соответственные кадры он опубликовал в своем Telegram.

Андрющенко отметил, что обналичивание в оккупированном городе стало настоящим испытанием: местные жители выстраиваются в длинные очереди, чтобы получить деньги из банкоматов или в почтовых отделениях.

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«При де-факто отсутствии безналичного обращения, привычных расчетов картой и других благ цивилизации времен украинского контроля до оккупации — простые действия превращаются в челлендж. Издевательства над украинцами в оккупированном Мариуполе не имеют ни предела, ни точки остановки», — написал советник мэра.

Во временно оккупированном Мариуполе смертность по сравнению с довоенными показателями выросла в четыре-пять раз. Еженедельно умирает около 150 человек, то есть почти 25 человек в день.