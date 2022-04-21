«Спасены из ада войны». Автобусы с десятками мариупольцев прибыли в Запорожье

21 апреля, 19:56
Цей матеріал також доступний українською
Мариуполь, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Поддержи НВ

Эвакуационные автобусы с 79 мариупольцами сумели выехать из блокады 20 апреля на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщает Мариупольский городской совет с комментарием мэра города Вадима Бойченко.

«Мы боремся за каждого мариупольца. Наша главная цель — спасти людей, которые еще остаются заложниками в блокадном Мариуполе. Ради этой цели должен объединить усилия весь цивилизованный мир. Мы должны вырвать из этого плена каждого мариупольца и помочь им восстановиться для дальнейшей жизни», — написал Бойченко.

Видео дня

Отмечено, что люди, сумевшие уехать по гуманитарному коридору, прибыли в Запорожье.

Их встречают волонтеры и местные власти, оказывающие необходимую помощь и поддержку.

Читайте также:
Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Эвакуация Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X