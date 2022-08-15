«Стали проблемой». Украинцев отправляют из российского Пскова обратно в Мариуполь — советник мэра 15 августа, 13:16 Андрющенко заявил, что страна-агрессор возвращает домой мариупольцев (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Страна-агрессор Россия отправляет украинцев из Пскова обратно в Мариуполь, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

«Первый факт обратной депортации из России. Из российского Пскова, где мариупольцы стали проблемой для местных властей, их возвращают домой», — написал он в Telegram.

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По его словам, в субботу, 13 августа 60 мариупольцев «добровольно» погрузили в два прицепных вагона и отправили в Ростов-на-Дону. Их там встречают террористы «ДНР» и отвезут домой.

Андрющенко заявил, что большинство из этих людей не имеют уцелевшего жилья в городе и вынуждены будут жить на улице или вламываться в квартиры других мариупольцев, которые сейчас в эвакуации.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильственно вывезли на территорию России.

20 июня вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сославшись на данные украинской разведки, заявила, что Россия принудительно депортировала на свою территорию 1 миллион 200 тысяч украинских граждан.

По ее словам, 240 тысяч депортированных — дети, 2 тысячи из них — дети-сироты.

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