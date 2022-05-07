Мариупольцам запретили передвигаться по городу и за его пределы без «фильтрации» 7 мая, 14:30 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь (Фото:Скриншот/Полк Азов)

Оккупационные власти запретили мариупольцам передвигаться по разрушенному городу и в пределах оккупированной части Донецкой области без так называемой фильтрации.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Facebook.

По его данным, сначала нужно пройти проверку (фильтрацию) в одном из райотделов «МВД» в Мангуше, Новоазовске или Никольском или в пунктах пропуска Мангуш или Безымянное.



Видео дня

Затем, как сообщает Андрющенко, надо со справкой обратиться в комендатуру Мариуполя и получить пропуск на передвижение в пределах Донецкой области.

«Справка о фильтрации, пропуск для передвижения по улицам города и пропуск на передвижение за пределы Мариуполя. Если гетто выглядит как-то иначе, я не знаю, как…» — отметил Андрющенко.

Ранее НВ сообщал, что кремлевское руководство заставило российских офицеров покинуть боевые позиции и обеспечивать круглосуточную охрану на планируемом военном параде в разрушенном Мариуполе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.