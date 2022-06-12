Сотни номеров вместо имен. Французские журналисты показали огромную братскую могилу в оккупированном Мариуполе — видео
На одном из мариупольских кладбищ около 3000 свежих могил (Фото:@alexdalsbaek / Twitter)
Французская кинодокументалистка и телепродюсер Александра Дальбек со съемочной группой France Télévisions побывала на кладбище в Мариуполе, где похоронены сотни людей, погибших в результате российской агрессии.
Журналисты обнародовали видео огромной братской могилы. Только на одной стороне кладбища Дальбек насчитала более 3000 новых могил. На большинстве захоронений вместо имени и фамилии только номер, написанный фломастером.
«Мы посетили одно из кладбищ в Мариуполе. Мы видели там тысячи недавних могил, построенных рядами. На этой стороне кладбища количество могил превышало 3000», — подписала видео журналистка.
Агрессия России вызвала в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Город практически полностью разрушен в результате вражеских обстрелов, остается без нормального энерго-, водо- и газоснабжения.
С начала российского вторжения в городе погибли до 22 тысяч мирных жителей. В настоящее время в заблокированном городе остаются более 100 тысяч человек.
Мариуполь на пороге экологической и эпидемиологической катастрофы.
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