«Стоят в очереди по 4−8 часов». Жители Мариуполя находятся на грани выживания из-за нехватки питьевой воды — мэр 20 июня, 13:57 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе прогнозируют вспышки холеры и других инфекционных болезней из-за проблем с питьевой водой (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Жители Мариуполя находятся на грани выживания из-за нехватки питьевой воды.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в Telegram.

«Более 100 тысяч человек, которые до сих пор остаются в городе, не имеют доступа к питьевой воде. Сейчас оккупанты выдают ее один раз в неделю. Жители стоят в очередях по 4−8 часов. Они находятся на грани смерти», — отметил он.

Видео дня

Бойченко призвал сделать все возможное, чтобы открыть зеленый коридор и спасти людей.

Он также добавил, что россияне и коллаборанты ограничили доступ жителей к еде. При этом город остается без света, газа и водоотводной системы.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке холеры в городе.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.